В Брянске на продажу выставили девочку Дашу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянске "на продажу" выставили ребенка - девочку Дашу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Авторы канала отметили, что шутника уже ищут правоохранительные органы.

Объявление разместили на сайте бесплатных рекламных объявлений Avito в разделе реализации домашних животных «Собаки». За сутки оно набрало две тысячи просмотров.

Текст объявления такой: «Девочка Даша очень активная, плаксивая, любит пожрать». Указали адрес- Бежицкий район, улица Кромская, дом 43. По указанному адресу на Яндекс карте находится жилой девятиэтажный дом. Сейчас этого объявления уже на сайте нет.

Фото: сриншот объявления с Avito.

- По данному факту полицейские проводят проверку, - сообщили «КП-Брянск» в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Пока никаких комментариев дать не можем.

За торговлю несовершеннолетними статья 152 УК РФ, часть 2, предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок от 160 до 240 часов или тюремное заключение от 3 лет до 5 лет. А при отягчающих обстоятельствах, которые повлекли смерть ребенка, торговцам детьми грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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