В Брянске прошел торжественный Парад Победы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске 9 Мая прошел торжественный марш, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали личный состав воинских частей и подразделений Брянского гарнизона, территориальных органов федеральных органов государственной власти в Брянской области, воспитанников кадетских корпусов, участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Брянской области.

Ветераны Великой Отечественной войны под аплодисменты зрителей и звуки торжественного марша «День Победы», въехали на площадь на УАЗах. Их также встречали парадные расчеты войск и силовых структур, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Принимал торжественный марш военный комиссар Брянской области, генерал-майор Андрей Соломенцев. Участников марша приветствовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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