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Общество9 мая 2021 11:15

На Брянщине почтили память Героев Великой Отечественной войны

К памятникам возложили венки и цветы
Надежда ПЕТРУНИНА
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На Брянщине почтили память Героев Великой Отечественной войны.

На Брянщине почтили память Героев Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске проходят памятные мероприятия, приуроченные к 76-ой годовщине Великой Победы. Начались они с возложения венков и цветов к Вечному огню на площади Партизан и к стеле Воинской славы на Кургане Бессмертия.

Память воинов, павших за Родину, почтили руководители региона, руководители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, силовых структур, духовенство, представители военно-патриотических организаций.

Подобные акции 9 Мая проходят во всех уголках Брянщины, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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