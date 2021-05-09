На Брянщине почтили память Героев Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске проходят памятные мероприятия, приуроченные к 76-ой годовщине Великой Победы. Начались они с возложения венков и цветов к Вечному огню на площади Партизан и к стеле Воинской славы на Кургане Бессмертия.

Память воинов, павших за Родину, почтили руководители региона, руководители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, силовых структур, духовенство, представители военно-патриотических организаций.

Подобные акции 9 Мая проходят во всех уголках Брянщины, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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