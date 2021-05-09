В Брянске на площади Ленина стартовал Парад Победы. Фото: "Городской".

В Брянске 9 мая в 10.00 стартовал торжественный марш, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как стало известно, по площади пройдут военнослужащие, представители силовых структур, кадеты и юнармейцы. Ожидается проезд боевой техники.

На торжественное событие собрались жители Брянщины. После марша, в 11.00 пройдет 76-я легкоатлетическая эстафета «Дорогами памяти», сообщает телеканал «Городской».

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