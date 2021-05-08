Брянское «Динамо» уступило ростовской «Чайке» в домашнем матче ФНЛ

Фото Андрея Жукова, vk.com, сообщество "ФК «Динамо Брянск»".

Футбольный клуб «Динамо-Брянск» проиграл в последнем домашнем матче Олимп-Первенства ФНЛ. Встреча проходила в субботу, 8 мая. Итоговый счет - 0:1 в пользу «Чайки» из Ростовской области.

Противостояние двух команд состоялось на стадионе «Динамо» в Советском районе Брянска. Игра началась в 16:00.

В составах команд сыграли:

«Динамо-Брянск»

Кузнецов, Рухаиа, Луппа, Васильев, Дрогунов (Мараев, 60), Сапаев, Горозия (Сорокин, 74), Баранов, Агуреев (Данилин, 83), Муромский (Новиков, 89), Радченко.

«Чайка»

Филиппов, Ужгин, Мигунов, Гаджибеков, Пискунов, Капленко, Карташов, Савичев (Алейников, 86), Олейников, Володкин (Безденежных, 75), Кулишев (Морозов, 82).

Основное моменты игры произошли во втором тайме. На 68-й минуте брянцы заработали пенальти. Бил Георгий Горозия. Однако голкипер гостей смог отразить этот удар. А 14 минут спустя отличился правый полузащитник «Чайки» Иван Олейников. Он отправил мяч в сетку, добив его после мощного выстрела Матвея Ужгина.

Заключительный матч сезона ФНЛ сине-белые проведут на выезде 15 мая. Соперником будет команда «Оренбург».

Сейчас «Динамо-Брянск» находятся в хвосте турнирной таблицы: занимают 20-ю строчку из 22. В его активе 32 очка.

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