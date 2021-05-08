В Брянске торжественно открыли «Вахту памяти - 2021»

В Брянске торжественно открыли региональный этап всероссийской акции «Вахта Памяти - 2021». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске торжественно открыли региональный этап всероссийской акции «Вахта Памяти - 2021», которая посвящена 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Церемония прошла на площади Партизан днем 8 мая, сообщают в пресс-службе облправительства.

В мероприятии поучаствовали кадеты, юнармейцы, члены поисковых отрядов, а также официальные лица во главе с губернатором.

Копию знамени Победы и флаг России на площадь внес почетный караул регионального пограничного управления ФСБ. В этот момент звучал «Марш Преображенского полка» – в исполнении местного военного оркестра войск Росгвардии.

– Поздравляю вас с началом очередной Вахты Памяти! – обратился к участникам акции Александр Богомаз. – Прежде всего хочу сказать слова огромной благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Всем, кто защитил, восстановил и возродил нашу Родину. Ваше героическое поколение встало на защиту родной земли, освободило весь мир от нацизма.

В завершение к памятнику Воинам и Партизанам присутствующие возложили цветы.

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