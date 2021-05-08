Брянские энергетики поздравили участников Великой Отечественной войны с Днем Победы

Энергетики поздравили "своих" ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим 9 Мая.

Накануне Дня Победы представители руководящего состава и сотрудники несколько десятилетий отработавшие в филиале «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро», представители молодежного Совета и первичной профсоюзной организации, посетили ветеранов Великой Отечественной войны – бывших работников Брянскэнерго и БрянскЭлектро. Энергетики поздравили их с наступающим праздником и вручили подарки.

На сегодняшний момент в ветеранских организациях предприятий состоят в общей сложности 20 тружеников тыла и узников Великой Отечественной войны. Энергетики ежегодно навещают их, оказывает необходимую помощь.

На протяжении многих лет в Брянскэнерго и БрянскЭлектро жива добрая традиция - навещать ветеранов Великой Отечественной войны перед 9 Мая.

На протяжении многих лет в Брянскэнерго и БрянскЭлектро жива добрая традиция - навещать ветеранов Великой Отечественной войны перед 9 Мая. Молодое поколение сотрудников свято чтит память о подвиге ветеранов – энергетиков. Работники энергопредприятий стараются делать все возможное, чтобы они чувствовали, что на предприятиях, где они работали, их помнят, ценят и проявляют о них искреннюю заботу.