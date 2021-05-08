В благоустраиваем в Брянске сквере Игната Фокина частично уложили плитку

В капитально ремонтируемом сквере Игната Фокина в Брянске частично уложили новое покрытие. Объект подрядчик должен сдать в июне этого года.

В Фокинке продолжают ремонт сквера в окрестностях Дворца железнодорожников. Его стоимость – 12,2 миллиона рублей. Работы выполняет местный индивидуальный предприниматель – на основе выигранного электронного аукциона и в федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Согласно проекту, на общественной территории отремонтируют памятник Игнату Фокину, облагородят прилегающую территорию, сформируют новые газоны и приведут в порядок старые. Пешеходную зону расширят, а тротуарную плитку заменят. Также в сквере появятся новые скамейки, урны, фонари. Изюминкой обновления станет декоративный световой тоннель. Он расположится в центре и будет состоять из шести арок.

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