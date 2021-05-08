Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 64 жителя региона, выздоровели за прошедший день 57 человек. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38726 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37869 жителей области, умерли 311 пациентов. За сутки выполнили 922 теста на инфекцию. Общее число исследований превысило 550,5 тысяч.
В Брянске болезнь выявили у 44 человек. Это наибольший суточный прирост. В Брянском районе диагноз подтвердили у 9 пациентов, в Стародубском – у 4. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 8 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 мая 2021 года:
— Брянск – 14308 (+44)
— Брянский район – 4489 (+9)
— Дятьковский район – 1601 (+1)
— Карачевский район – 1351
— Клинцы –1158
— Стародубский район – 1105 (+4)
— Трубчевский район – 1062
— Новозыбков – 953
— Брасовский район – 884
— Комаричский район – 870 (+1)
— Навлинский район – 865 (+1)
— Жуковский район – 844 (+2)
— Выгоничский район – 827
— Унечский район – 736
— Климовский район – 671
— Мглинский район – 665
— Почепский район – 656
— Фокино – 644
— Погарский район – 585
— Сельцо – 539 (+2)
— Клетнянский район – 502
— Дубровский район – 501
— Клинцовский район – 471
— Суземский район – 428
— Злынковский район – 401
— Суражский район – 392
— Гордеевский район – 360
— Красногорский район – 291
— Севский район – 284
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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