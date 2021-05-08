Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 64 жителя региона, выздоровели за прошедший день 57 человек. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38726 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37869 жителей области, умерли 311 пациентов. За сутки выполнили 922 теста на инфекцию. Общее число исследований превысило 550,5 тысяч.

В Брянске болезнь выявили у 44 человек. Это наибольший суточный прирост. В Брянском районе диагноз подтвердили у 9 пациентов, в Стародубском – у 4. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 8 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 мая 2021 года:

— Брянск – 14308 (+44)

— Брянский район – 4489 (+9)

— Дятьковский район – 1601 (+1)

— Карачевский район – 1351

— Клинцы –1158

— Стародубский район – 1105 (+4)

— Трубчевский район – 1062

— Новозыбков – 953

— Брасовский район – 884

— Комаричский район – 870 (+1)

— Навлинский район – 865 (+1)

— Жуковский район – 844 (+2)

— Выгоничский район – 827

— Унечский район – 736

— Климовский район – 671

— Мглинский район – 665

— Почепский район – 656

— Фокино – 644

— Погарский район – 585

— Сельцо – 539 (+2)

— Клетнянский район – 502

— Дубровский район – 501

— Клинцовский район – 471

— Суземский район – 428

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 392

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 291

— Севский район – 284

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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