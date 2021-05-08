«Это не убийство!»: СУ СКР о смерти подростка в брянском Дятькове

Брянские следователи проводят проверку по факту гибели подростка в брянском городе Дятьково. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи проводят проверку по факту гибели подростка в брянском городе Дятьково. По предварительной информации, в инциденте нет криминальной составляющей.

- Случаем занимаемся, - прокомментировал «Комсомольской правде» в Брянске» источник в региональном СУ СКР. - Уголовное дело заводить не будем. Это не убийство.

Свою собственную проверку проводит и прокуратура. На место ЧП выезжал прокурор города Дятьково Александр Поденок.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - отмечают в пресс-службе облпрокуратуры.

Напомним, 15-летнего мальчика без признаков жизни нашли в окрестностях ТРЦ «Кристалл» вечером 6 мая. Он лежал за горкой. На подростка обратили внимание прохожие. Они же вызвали скорую и полицейских.

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