Брянцев предупредили о дождях с грозами и порывистом ветре в понедельник

Жителей Брянской области предупредили о непогоде 3 мая. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Жителей Брянской области предупредили непогоде в понедельник, 3 мая. Синоптики ожидают кратковременные дожди ночью, небольшие днем, грозы и порывистый ветер.

В предстоящие сутки в регионе будет облачно с прояснениями. Ветер будет дуть с юга-востока со скоростью 9-14 метров в секунду. При порывах – 15-20 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, днем – 12-17 градусов.

Из-за непогоды могут происходить обрывы линии электропередач, коммунальные аварии, падение деревьев и ветхих конструкций. Потому население призывают быть осторожными.

При возникновении ЧС и внештатных ситуациях на региональных трассах звонить следует по телефонам экстренных служб 101, 112 либо 8 (4832) 443-000.

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