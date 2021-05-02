Фото: Оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 мая 2021 года. За минувшие сутки заболел 72 жителя региона, выздоровели за прошедший день 99 человек. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38318 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37492 жителя области, умерли 309 пациентов. За сутки выполнили 1477 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 540 тысяч.

В Брянске болезнь выявили у 27 человек. Это наибольший суточный прирост. В Брянском районе диагноз подтвердили у 6 пациентов, в Дятьковском – у 5, в Карачевском, Трубчевском, Климовском и Клинцах – у 4. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 мая 2021 года:

— Брянск – 14166 (+27)

— Брянский район – 4467 (+6)

— Дятьковский район – 1585 (+5)

— Карачевский район – 1343 (+4)

— Клинцы – 1144 (+4)

— Стародубский район –1086

— Трубчевский район –1050 (+4)

— Новозыбков – 944 (+1)

— Комаричский район – 868

— Брасовский район – 867 (+1)

— Навлинский район – 848 (+2)

— Жуковский район – 824

— Выгоничский район – 821

— Унечский район – 724

— Климовский район – 663 (+4)

— Мглинский район – 645

— Фокино – 638 (+3)

— Почепский район – 642 (+3)

— Погарский район – 583

— Сельцо – 529 (+1)

— Дубровский район – 500

— Клетнянский район – 496

— Клинцовский район – 471 (+2)

— Суземский район – 427

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 383 (+3)

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 289 (+2)

— Севский район – 271

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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