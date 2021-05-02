Брянский митрополит совершил вечерню и литургию в Кафедральном соборе

На богослужении в брянском Кафедральном соборе митрополит Александр освятил хлеб и вино. Фото: пресс-служба Брянской епархии

В субботу, 1 мая, в храмах Брянской области освящали куличи и крашеные яйца. А в главном кафедральном соборе региона митрополит Александр совершил вечерню и литургию.

Владыка прочел 15 паремий и божественную литургию святителя Василия Великого. В действе также участвовали ключарь протоиерей Сергий Рысин и клирики – иереи Даниил Кузянкин, Сергий Балев, Сергий Иващенко. Церковные песнопения исполнил мужской хор кафедрального собора. Дальше последовала хиротония – диакона с 12-летним стажем Александра Козлова посвятили в пресвитера.

– Отец Александр – чадо изрядного послушания, усердный служитель алтаря Господня, – произнес владыка. – Сегодня он принял благодать священства и будет совершать свое служение в храме Святой Троицы в Бежичах. Он близок ему с детских лет, потому что там служил его дедушка протоиерей Александр и его отец – тоже протоиерей Александр.

Также на богослужении в Кафедральном соборе митрополит Александр освятил хлеб и вино, сообщает пресс-служба Брянской епархии.

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