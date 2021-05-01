В Брянске 1 мая стартовал парковый сезон и заработали фонтаны

1 мая в Брянске включили все восемь фонтанов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В субботу, 1 мая, в Брянске стартовал парковый сезон. Событию приурочили концертные программы в местах отдыха и запуск всех фонтанов, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска, что на Кургане Бессмертия, организовал для гостей сразу два концерта – коллектива ЦВР Советского района и Брянского городского эстрадного оркестра. В этот же день последний развлекал и бежичан – в парке «Майский». Музыканты выступали вместе с коллективами ЦВР Бежицкого района. В парке «Юность» горожан радовали творческие коллективы ДК имени Кравцова. А на летней эстраде парка железнодорожников в Фокинке – ведущие артисты местного Дворца культуры.

Также 1 мая в городе включили фонтаны. Накануне их расконсервировали специалисты: почистили от загрязнений, промыли, отрегулировали форсунки, проверили работу насосов и подсветки.

Всего в Брянске функционирует восемь фонтанов. Пять из них построили в последние два года. Способствовала этому программа «Формирование комфортной городской среды». В 2021-м в областном центре появится еще один – в сквере «Пролетарский» Бежицкого района.

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