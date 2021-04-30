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Общество30 апреля 2021 21:05

В Брянской области в 2021 году Радоницу 11 мая объявили рабочим днем

Такое решение приняли из-за длительных каникул в мае
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области в 2021 году Радоницу 11 мая объявили рабочим днем.

В Брянской области в 2021 году Радоницу 11 мая объявили рабочим днем.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В этом году Радоницу , 11 мая, объявили рабочим днем. Такое решение приняли в правительстве Брянской области из-за длительных майских каникул.

Еще раньше президент России принял предложение Минздрава сделать 10 дней нерабочими. Так, жители Брянщины, как и все россияне, будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

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