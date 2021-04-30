В Брянске 2 мая для посетителей кладбищ пустят дополнительные автобусы. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске на Пасху, 2 мая, для подвоза посетителей кладбищ пустят дополнительные маршруты и увеличат количество автобусов по маршрутам, проходящим у кладбищ. Об этом 30 апреля сообщили в соцсетях в группе «Брянский автобус»

Выпуск подвижного состава усилят на маршрутах:

- № 8А "Бульвар Щорса - пос. Б. Полпино - ул. Инженерная - ул. Молокова - ул. Челюскинцев - Бульвар Щорса" (2 автобуса);

- № 8Б "Бульвар Щорса - пос. Б. Полпино - ул. Челюскинцев - ул. Молокова - ул. Инженерная - Бульвар Щорса" (2 автобуса);

-№ 10 "Поликлиника БАЗ - пос. Чайковичи" (добавлены дополнительные. рейсы);

- № 16ак "Брянск-2 - станция Снежетьская" (2 автобуса);

- № 19 "Московский микрорайон - пос. Бордовичи - Бордовичский водозабор" (4 автобуса);

- № 23 "Бежицкий рынок - Бордовичский водозабор" (добавлены дополнительные рейсы);

- № 30 "Больница №2 - ул. Чичерина" (2 автобуса).

Также, с 8.00 до 15.00 дополнительные автобусы будут ходить по маршрутам:

- «Большое Полпино — Больница № 2» (номер в приложении "11К") - 4 автобуса, интервал движения 7-8 минут;

- «ул. Никитина (Театр кукол) - Мамоново поле - Кладбище» (номер в приложении "13К") - 4 автобуса, интервал движения 4 минуты;

- «Брянск-2 — Ковшовка» (номер в приложении "17") - 10 автобусов, интервал движения 3-6 минут;

- «ул. Никитина (Театр кукол) — ул. Абашева» (номер в приложении "33") - 2 автобуса, интервал движения 8-15 минут;

- «Универсам - Почта - Беж.рынок - Дружба - Дарковичи» (номер в приложении "45") - 8 автобусов, интервал движения 8-10 минут;

- «Бежичи (ул. Д. Бедного) - Стальзавод - Дружба - Дарковичи» (номер в приложении "45Е") - 15 автобусов, интервал движения 6-8 минут;

- «Ж/д вокзал Орджоникидзеград — Визит — Дарковичи» (номер в приложении "45В") - 8 автобусов, интервал движения 8 минут.

Автобусы обслуживающие дополнительные маршруты будут работать по действующим в городе Брянске тарифам, с предоставлением всех видов льгот на проезд. Также все дополнительные маршруты будут отображаться в интернет-сервисе "Умный транспорт"..

Также накануне Пасхи продлят время работы городских маршрутов:№№ 19 и 23 - до 22:00;№№ 5А, 5Б, 7, 10, 48 - до 2-х часов ночи;№ 25 - до 3-х часов ночи.

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