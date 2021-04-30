В Брянской области инвесторам предложили землю без торгов. Фото: Тимур ХАНОВ

Депутаты Брянкой областной на заседании 30 апреля приняли изменения в региональный закон «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения, реализации, которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».

Теперь инвесторы могут взять в пользование землю, находящуюся в областной или муниципальной собственности, под строительство жилья без проведения торгов. А часть квартир в новых домах будут предоставлять детям-сиротам. Стоимость этого жилья будет рассчитываться из установленных норм, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

- Принятые изменения также будут способствовать более качественному комплексному освоению территорий, созданию дополнительных рабочих мест, росту налоговых отчислений и, что самое главное – увеличению объемов строительства социального жилья, - отметили депутаты во время заседания. - В первую очередь, квартиры в новых домах получат дети-сироты.

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