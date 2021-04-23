В Брянске на улице Советской разрушившийся тротуар восстановят за счет подрядчиков. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на улице Советской разрушившийся тротуар восстановят за счет подрядчиков. Его должны будут отремонтировать к 1 мая. Такое предписание подрядчикам дало городское управление по строительству. Сроки перенесут только в случае плохих погодных условий. Восстановительные работы проведут за счет средств подрядных организаций, осуществлявших врезку в систему водопровода через смотровой колодец.

- Вследствие того, что после обустройства новых коммуникаций, часть из которых прокладывалась методом прокола через дорогу, грунт был плохо утрамбован, весной произошла его просадка, - поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации. - Естественно, просадка грунта повлекла за собой и просадку плитки на тротуаре. Поэтому восстанавливать тротуар будет не дорожно-строительная организация, которая строила новую дорогу и качественно выполнила свою работу, а подрядчики, производившие прокладку новых коммуникаций к строящимся зданиям.

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