В Брянске планируют пустить большой автобус до Хотылева

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске планируют запустить автобус большой вместимости на маршруте №165 "Улица Флотская - Хотылево". Местные жители и дачники обратились в региональный департамент промышленности, транспорта и связи.

Сейчас до села Хотылево ходит одна маршрутка по расписанию. Этого не хватает - дачникам тяжело уехать по вечерам домой.

Чиновники прорабатывают этот вопрос с Брянской автоколонной №1403, сообщает "Брянск.Today". На маршруте №165 планируют пустить большой автобус.