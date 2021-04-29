В Брянской области на 365 площадках пишут «Диктант Победы»

Жители Брянской области в четверг, 29 апреля, пишут «Диктант Победы». Фото: пресс-служба Брянской областной думы.

Жители Брянской области в четверг, 29 апреля, пишут «Диктант Победы». Задания всероссийской исторической акции выполняют на 365 площадках. Диктант включает двадцать пять вопросов. Из них пять посвящены событиям Великой Отечественной войны, происходившим на территории Брянской области. Итоги акции подведут к 24 июня.

Главная площадка "Диктанта Победы" находится на Партизанской поляне, сообщают в пресс-службе Брянской областной думы. Здесь на исторические вопросы ищут ответы руководители области и города Брянска, а также представители областной Думы и брянского городского Совета.

Диктант пишут в высших и средне-специальных учебных заведениях, школах, библиотеках, музеях, военных частях. В В прошлом году "Диктант Победы" в регионе написали одиннадцать с половиной тысяч человек.

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