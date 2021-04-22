В Брянске сквер "Паровоз" включили в голосование для ремонта

Сквер "Паровоз".

В Фокинском районе Брянске сквер "Паровоз" включили в рейтинговое голосование для ремонта в 2022 году. Дизайн-проект предусматривает благоустройство дорожек, создание газонов, клумб. В сквере появится живая изгородь и детская площадка, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Среди объектов, которые могут благоустроить в Фокинском районе, сквер имени 120-летия Фокинского района и парк у озера в посёлке Белые Берега.

- 26 апреля в Брянске стартует онлайн-голосование по программе «Формирование комфортной городской среды», - говорят в мэрии. - Жители смогут выбрать парки и скверы, которые в первоочередном порядке будут благоустраиваться в 2022 году. Голосование продлится до 30 мая.