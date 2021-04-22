Пропавшего в брянском Почепе 10-летнего мальчика нашли живым

10-летнего мальчика, который пропал в брянском городе Почеп 21 апреля, нашли живым. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

10-летнего мальчика, который пропал в брянском городе Почеп 21 апреля, нашли живым. Радостной новостью поделились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе утром в четверг, 22 апреля.

«Найден, жив! Огромное спасибо за помощь в поиске и распространении информации!», - лаконично отчитались волонтеры в 09.26.

Напомним, школьник пропал вечером в понедельник, 21 апреля. Он не вернулся с прогулки. Его поисками занимались участники отряда «Лиза Алерт», местные жители и полицейские.