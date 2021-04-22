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Общество22 апреля 2021 9:44

Пропавшего в брянском Почепе 10-летнего мальчика нашли живым

Новость распространили поисковики «Лиза Алерт» утром 22 апреля
Анна ЛЕВКИНА
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10-летнего мальчика, который пропал в брянском городе Почеп 21 апреля, нашли живым.

10-летнего мальчика, который пропал в брянском городе Почеп 21 апреля, нашли живым.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

10-летнего мальчика, который пропал в брянском городе Почеп 21 апреля, нашли живым. Радостной новостью поделились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе утром в четверг, 22 апреля.

«Найден, жив! Огромное спасибо за помощь в поиске и распространении информации!», - лаконично отчитались волонтеры в 09.26.

Напомним, школьник пропал вечером в понедельник, 21 апреля. Он не вернулся с прогулки. Его поисками занимались участники отряда «Лиза Алерт», местные жители и полицейские.

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