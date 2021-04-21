«Формирование комфортной городской среды»: жители пяти городов Брянской области смогут выбрать территории для ремонта

Сквер у завода "Литий". Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Долевое участие – обязательное условие

В 2017 году в России стартовал проект по формированию комфортной городской среды. Одноименная программа была разработана Минстроем России. Основная ее цель – сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды, вовлечь граждан в процесс благоустройства городов. Согласно программным условиям, поступившие в регион из федерального бюджета средства направляют на развитие и благоустройство общественных территорий и дворов.

Принципиальным отличием проекта является активное привлечение к участию в реконструкции дворовых территорий широкой общественности. Принцип коллективного участия подразумевает создание общественных комиссий, которые контролируют ход работ, обязательное обсуждение и утверждение региональных и муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов каждого объекта.

Новый фонтан у вокзала Брянск-1. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Поддержка гражданских инициатив

Соучастие собственников подразумевает трудовое либо финансовое участие. То есть горожане, изъявившие желание войти в данную программу, должны оказывать помощь в благоустройстве. Другой вариант участия – это софинансирование дополнительных работ, которое не может превышать пяти процентов от общей стоимости проекта. Так, в 2020 году на Брянщине доля граждан, принявших участие в программе, составила 13,5 процента.

– Очень важно выбрать инициированные жителями региона проекты, в результате реализации которых появятся современные общественные пространства, – говорит губернатор Брянской области Александр Богомаз. – Нужно активно поддерживать инициативы граждан, вовлекать их в реализацию программ, нацеленных на развитие наиболее востребованных территорий. При этом важно использовать лучший опыт и практики, предлагать новые идеи.

В 2020 году в голосовании приняли участие более 14 тысяч человек

Как рассказали в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, в 2020 году в регионе отремонтировали 34 общественные и 156 дворовых территорий. Всего проект за минувший год затронул 36 населенных пунктов региона. А в рейтинговом голосовании в прошлом году приняли участие более 14 тысяч жителей области. По программе «Формирование комфортной городской среды» на ремонты израсходовали 365 миллионов рублей. Большая часть – 342,8 миллиона рублей – это средства федерального бюджета. Из региональной казны направили 3,46 миллиона рублей. Муниципальные образования на ремонты потратили в целом 14,7 миллиона собственных средств. А доля, полученная от заинтересованных жителей, составила 4,1 миллиона рублей.

Отремонтированный двор на улице Новозыбковской. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

С учетом мнения горожан

В этом году жители пяти населенных пунктов Брянской области с 26 апреля по 30 мая смогут выбрать общественные территории для ремонта в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Свое мнение смогут высказать жители городов с населением свыше 20 тысяч человек. Это Брянск, Клинцы, Новозыбков, Дятьково, Унеча. Горожанам предложили выбрать парки и скверы, которые в первоочередном порядке благоустроят в 2022 году. Рейтинговое голосование впервые пройдет только в онлайн-формате на специально созданной единой федеральной платформе. Принять участие в решении вопросов развития городской среды сможет каждый житель в возрасте от 14 лет. Победителями станут проекты, набравшие наибольшее число голосов.

Список общественных территорий, включенных в перечень для голосования в 2021 году:

БРЯНСК

Бежицкий район:

– Парк металлургов.

– Сквер металлургов.

– Территория в районе многоквартирных домов №170 и №172 по улице Вокзальной.

Володарский район:

– Парк «Юность».

– Зона отдыха за ГДК Володарского района.

– Сквер имени Пушкина.

Советский район:

– Липовая аллея по улице Брянского фронта.

– Сквер у памятника летчикам.

– Сквер «Комсомольский».

Фокинский район:

– Сквер имени 50-летия Советской власти (сквер «Паровоз»).

– Сквер имени 120-летия Фокинского района.

– Парк у озера в поселке Белые Берега.

УНЕЧА

– Общественная территория по улице Суворова.

– Парк имени Уральских добровольцев.

ДЯТЬКОВО

– Городской парк.

– Благоустройство пешеходной части проспекта Доброславина от улицы Ленина до 13-го микрорайона.

НОВОЗЫБКОВ

Жители Новозыбковского городского округа смогут выбрать один из двух проектов благоустройства площади Октябрьской революции.

КЛИНЦЫ

Выбор дизайн-проекта благоустройства сквера основателям города Клинцы.