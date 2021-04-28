Главой брянского департамента внутренней политики назначили Андрея Казорина

Фото: Брянская областная Дума.

Временно исполняющим обязанности директора департамента внутренней политики Брянской области назначили Андрея Казорина. Об этом стало известно в среду, 28 апреля.

На посту назначенец сменил Татьяну Кулешову. А та, напомним, пошла на повышение – стала врио заместителя губернатора Брянской области по вопросам внутренней политики, образования и культуры.

Андрею Казорину 42 года. Он родился в селе Рековичи Дубровского района. В 2001 году окончил исторический факультет БГУ, в 2014-м был назначен руководителем аппарата администрации Брянска. До недавнего времени работал в должности заместителя директора облдепартамента внутренней политики. А в 2016-м его также назначали главой ведомства – после ухода Евгения Тилюпы.

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