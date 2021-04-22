Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 апреля 2021 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 апреля 2021 года.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 80 жителей региона, выздоровели 77 пациентов. Смертельных случаев не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 37543 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36680 жителя области, умер 301 пациент. За сутки выполнили 1730 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 528 тысяч.
В Брянске болезнь подтвердили у 20 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день в Трубчевском районе заболели 8 человек, в Дятьковском - 7, в по 5 –в Стародубском и Суражском .По 4 новых случая выявили в Брянском. Жуковском и Погарском районах. По три новых пациента прибавились в Брасовском, Выгоничском, Унечском и Почепском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 19 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 апреля 2021 года:
— Брянск – 13915 (+20)
— Брянский район – 4414 (+4)
— Дятьковский район – 1545 (+7)
— Карачевский район – 1314 (+1)
— Клинцы –1110 (+3)
— Стародубский район –1062 (+5)
— Трубчевский район –1020 (+8)
— Новозыбков – 916 (+2)
— Комаричский район –862
— Брасовский район – 847 (+3)
— Навлинский район – 822
— Выгоничский район – 808 (+3)
— Жуковский район – 808 (+4)
— Унечский район – 693 (+3)
— Климовский район – 652
— Мглинский район – 629 (+1)
— Фокино – 627
— Почепский район – 609 (+3)
— Погарский район – 573 (+4)
— Сельцо – 508
— Дубровский район – 493 (+1)
— Клетнянский район – 481 (+1)
— Клинцовский район – 466
— Суземский район – 426 (+2)
— Злынковский район –400
— Гордеевский район – 358
— Суражский район – 353 (+5)
— Красногорский район – 284
— Севский район – 265
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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