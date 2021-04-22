Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 апреля 2021 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 апреля 2021 года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 80 жителей региона, выздоровели 77 пациентов. Смертельных случаев не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 37543 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36680 жителя области, умер 301 пациент. За сутки выполнили 1730 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 528 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 20 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день в Трубчевском районе заболели 8 человек, в Дятьковском - 7, в по 5 –в Стародубском и Суражском .По 4 новых случая выявили в Брянском. Жуковском и Погарском районах. По три новых пациента прибавились в Брасовском, Выгоничском, Унечском и Почепском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 апреля 2021 года:

— Брянск – 13915 (+20)

— Брянский район – 4414 (+4)

— Дятьковский район – 1545 (+7)

— Карачевский район – 1314 (+1)

— Клинцы –1110 (+3)

— Стародубский район –1062 (+5)

— Трубчевский район –1020 (+8)

— Новозыбков – 916 (+2)

— Комаричский район –862

— Брасовский район – 847 (+3)

— Навлинский район – 822

— Выгоничский район – 808 (+3)

— Жуковский район – 808 (+4)

— Унечский район – 693 (+3)

— Климовский район – 652

— Мглинский район – 629 (+1)

— Фокино – 627

— Почепский район – 609 (+3)

— Погарский район – 573 (+4)

— Сельцо – 508

— Дубровский район – 493 (+1)

— Клетнянский район – 481 (+1)

— Клинцовский район – 466

— Суземский район – 426 (+2)

— Злынковский район –400

— Гордеевский район – 358

— Суражский район – 353 (+5)

— Красногорский район – 284

— Севский район – 265

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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