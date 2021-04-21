БРЯНСКИЙ АГРОХОЛДИНГ "ОХОТНО" НА "ПРОДЭКСПО" В МОСКВЕ

От Брянской области в этом международном форуме приняли участие предприятия мясной, молочной и хлебопекарной отраслей. Среди тех, чья экспозиция привлекла особое внимание посетителей, агрохолдинг "Охотно".

Агрохолдинг "Охотно" представил Брянскую область красочным стендом. На витринах агрохолдинга была представлена продукция из свинины собственного производства. Ароматы мяса, жаренного на гриле, собрали вокруг стенда сотни посетителей. Широкий ассортимент продукции агрохолдинга можно купить в сети фирменных мясных магазинов "ОХОТНО"

Международную выставку "Продэкспо" называют стартовой площадкой для бизнеса. Здесь предоставляется удобная возможность наладить серьёзные партнёрские отношения.