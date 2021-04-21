Депутат Мухтар Бадырханов: Помощь детским домам, инвалидам и ветеранам

Мухтар Бадырханов.

В России 13 апреля отметили День мецената и благотворителя. Праздник учредили в 2006 году. Дату его выбрали не случайно. Она приурочена ко дню рождения римского аристократа Гая Цильния Мецената в 70 году до нашей эры. Он поддерживал поэтов и деятелей культуры, примирял конфликтующие стороны.

Весь 2020-й прошел под знаком ограничений: нельзя было привычно учиться, заниматься спортом, работать или отмечать праздники. Мы столкнулись с тем, с чем ранее нашему поколению точно не приходилось иметь дело. Пандемия повлияла на жизнь каждого человека, каждой семьи, экономики страны. Все круто изменилось. Особенно тяжело пришлось многодетным семьям, инвалидам, ветеранам. Посмотрим, кто помогал нуждающимся пережить эти непростые времена.

Участие в партийных проектах

Мухтар Бадырханов – генеральный директор агрохолдинга «Царь-мясо».

– Сфера моих деловых интересов – производство, – говорит руководитель. – На нашем предприятии уделяется большое внимание совершенствованию технологического процесса, достойной заработной плате и уровню жизни работников. Мы своевременно и в полном объеме платим налоги и все обязательные отчисления.

Мухтар Бадырханов с 2019 года является независимым депутатом Брянской областной Думы седьмого созыва. До этого с 2014 года был депутатом Брянского городского Совета народных депутатов. Занимал в нем пост председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике. С этого времени начинается его активная общественная деятельность.

«Чистый район», «Книги библиотекам», «Детский спорт», «Историческая память», «России важен каждый ребенок», «Семейная олимпиада» – вот только некоторые проекты, в которых Мухтар Бадырханов участвует лично и которые поддерживает финансово. Работники предприятия проводят уборку общественных территорий, занимаются озеленением Фокинского района, передают библиотекам компьютеры, инвентарь, книги. Чтобы вовлечь детей в спорт, устраиваются различные соревнования. Мухтар Бийгишиевич привлекает дополнительные источники финансирования для установки спортивных площадок в образовательных учреждениях, выделяет личные средства для софинансирования проектов, направленных на развитие массового спорта.

Мухтар Бадырханов оказывает адресную помощь ветеранам и ветеранским организациям. Лично участвует в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Это и помощь в создании музея в школе 29 п. Белые Берега, и открытие «Точки памяти» в лицее №27, и патриотические акции в школах Фокинского района.

С момента открытия центра помощи семье и детям в Белых Берегах руководитель предприятия «Царь-мясо» входит в попечительский совет учреждения. Все это время для ребятишек приюта приобретают одежду, игрушки, при необходимости выделяют продукты. Для них устраивают экскурсии, поездки в театр или цирк, вручают подарки на День защиты детей, к Новому году.

Адресно Мухтар Бадырханов помогает семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В общественную работу включается и коллектив предприятия, которым он руководит.

Год эпидемии

В период самоизоляции Мухтар Бадырханов организовал доставку на дом сотрудниками продуктовых наборов нуждающимся, многодетным и малообеспеченным семьям.

Мухтар Бадырханов лично участвовал в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны. Напомним, в прошлом году праздник, посвященный Дню Победы, прошел в необычном формате. Всех ветеранов чествовали на дому.

Для больниц и поликлиник Фокинского района депутат не раз покупал дезинфицирующие средства, спецодежду и средства индивидуальной защиты. Для поликлиники №5 при необходимости выделяется транспорт предприятия «Царь-мясо».

В начале учебного года Мухтар Бийгишиевич принял самое активное участие в акции «Собери ребенка в школу». По сложившейся традиции наборы канцелярских принадлежностей переданы воспитанникам коррекционной школы №37. Депутат постоянно уделяет этому учреждению особое внимание.

Благотворительная помощь семьям погибших при исполнении служебного долга в Афганистане и на Северном Кавказе, инвалидам и семьям, воспитывающим детей со слабым здоровьем, ветеранам Великой Отечественной войны, софинансирование проекта инициативного бюджетирования «Аллея Героев в честь 75-летнего юбилея Победы в ВОВ» – то немногое, чем Мухтар Бийгишиевич занимался как благотворитель в этот тяжелый для всех коронавирусный год.

Мухтар Бадырханов участвует в социально-экономическом развитии не только Фокинского района, но и региона в целом. В общей сложности на эти цели за последние три года он потратил около 4 миллионов рублей.

ЦИТАТА:

«Я всегда поддерживал и поддерживаю нашего губернатора Александра Васильевича Богомаза, – говорит Мухтар Бадырханов. – Благодаря грамотной политике главы региона и правительства области можно с уверенностью сказать: Брянская область продолжает развиваться, становится еще более благоустроенной и комфортной. Уверен, что наш регион обладает большим потенциалом для дальнейшего развития. Вместе мы сможем реализовать этот потенциал, осуществить все задуманное, добиться новых успехов».