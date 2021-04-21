В Пушкинском парке в Брянске установили новую детскую площадку

Фото: Михаил Шпаков.

В парке Пушкина в Бежицком районе Брянска установили новую детскую площадку. На ней есть городок с горками, качели, карусели, паутинка, песочница. Фотографии опубликовали пользователи в соцсетях. На снимках видно, что площадку пока не открыли - поиграть на ней еще нельзя.

Площадка появилась в парке в рамках программы "Решаем вместе". На нее выделили порядка 2,5 миллионов рублей.

Местные жители вспоминают старую площадку, которая была гораздо основательнее.

"Новая же отвечает всем современным требованиям безопасности, - пишет местный житель. - Да, не такая монументальная как прошлая, но теперь она возьмет на себя часть детской нагрузки из уже нового Майского парка, где установлена похожая площадка. Там, как оказалось, недостаточно места для всех желающих поиграть и отдохнуть с детьми".