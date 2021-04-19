В Брянске в 2021 году обустроят четыре сквера. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В течение 2021 года в Брянске планируют обновить четыре сквера. Строители уже начали реконструировать сквер возле кинотеатра «Салют» в Володарском районе, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Работы здесь планируют завершить в июне. Кроме этого объекта обновления коснуться сквера Энергетиков, сквера имени Игната Фокина и Пролетарского. Так, в каждом районе города появится отремонтированная и благоустроенная общественная территория. Работы выполнят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, очередное рейтинговое голосование в 5 городах Брянщины пройдет с 26 апреля по 30 мая. Жители выберут территории для дальнейшего благоустройства.

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