В Брянске болезнь подтвердили у 26 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 82 жителя региона, выздоровели 85 пациентов. Смертельных случаев не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 37300 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36447 жителей области, умерли 298 пациентов. За сутки выполнили 386 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 524 тысячи.

В Брянске болезнь подтвердили у 26 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день по девять человек заразились в Брянском и Почепском районах. По шесть новых случаев коронавируса обнаружили в Выгоничском районе и в Клинцах. Всего опасную инфекцию за прошедший день выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 апреля 2021 года:

— Брянск – 13834 (+26)

— Брянский район – 4406 (+9)

— Дятьковский район – 1527 (+3)

— Карачевский район – 1307 (+1)

— Клинцы – 1101(+6)

— Стародубский район – 1056

— Трубчевский район – 1005 (+4)

— Новозыбков – 911(+1)

— Комаричский район – 861

— Брасовский район – 834

— Навлинский район – 818

— Жуковский район – 804

— Выгоничский район – 804 (+6)

— Унечский район – 686

— Климовский район – 649

— Фокино – 626 (+1)

— Мглинский район – 610 (+1)

— Почепский район – 601 (+9)

— Погарский район – 566 (+3)

— Сельцо – 506

— Дубровский район – 492 (+3)

— Клетнянский район – 476 (+4)

— Клинцовский район – 466

— Суземский район – 424

— Злынковский район – 399

— Гордеевский район – 357 (+1)

— Суражский район – 348 (+2)

— Красногорский район – 280 (+2)

— Севский район – 264

— Жирятинский район – 133

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».