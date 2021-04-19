В Брянске болезнь подтвердили у 26 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 82 жителя региона, выздоровели 85 пациентов. Смертельных случаев не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 37300 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36447 жителей области, умерли 298 пациентов. За сутки выполнили 386 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 524 тысячи.
В Брянске болезнь подтвердили у 26 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день по девять человек заразились в Брянском и Почепском районах. По шесть новых случаев коронавируса обнаружили в Выгоничском районе и в Клинцах. Всего опасную инфекцию за прошедший день выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 апреля 2021 года:
— Брянск – 13834 (+26)
— Брянский район – 4406 (+9)
— Дятьковский район – 1527 (+3)
— Карачевский район – 1307 (+1)
— Клинцы – 1101(+6)
— Стародубский район – 1056
— Трубчевский район – 1005 (+4)
— Новозыбков – 911(+1)
— Комаричский район – 861
— Брасовский район – 834
— Навлинский район – 818
— Жуковский район – 804
— Выгоничский район – 804 (+6)
— Унечский район – 686
— Климовский район – 649
— Фокино – 626 (+1)
— Мглинский район – 610 (+1)
— Почепский район – 601 (+9)
— Погарский район – 566 (+3)
— Сельцо – 506
— Дубровский район – 492 (+3)
— Клетнянский район – 476 (+4)
— Клинцовский район – 466
— Суземский район – 424
— Злынковский район – 399
— Гордеевский район – 357 (+1)
— Суражский район – 348 (+2)
— Красногорский район – 280 (+2)
— Севский район – 264
— Жирятинский район – 133
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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