Жители брянского Новозыбкова добиваются признания их дома аварийным. Фото: "Новозыбков FOX", скриншот с видео.

В брянском Новозыбкове жильцы дома №20 по улице Голодеда с 2005 года добиваются признания их дома аварийным. В доме не было водопровода, канализации, горячей воды. Туалет и выгребная яма располагались на общем дворе дома.

В 2010 году дом внесли в реестр аварийных домов по городу Новозыбкову. Результаты обследования показали, что проживание в доме возможно при выполнении необходимых ремонтных работ в объеме охранных мероприятий, которые обеспечат проживание жильцов до их полного отселения.

После того, как администрация выделила 50 тысяч рублей на проведение водоснабжения и замену газового оборудования, дом с 2012 по 2016 годы исключили из реестра аварийных.

- Капитальный ремонт здания не производили, - говорят жильцы. - По каким причинам дом признали пригодным для проживания и когда это произошло, неизвестно.

В 2017 году люди обратились за проведением независимой технической экспертизы. Она показала, что конструкция жилого дома находится в ограниченно работоспособном и недопустимом состоянии, что создает угрозу жизни и здоровью людей.

В 2020-м году по решению суда брянской области, комиссия Новозыбковской городской администрации обследовала дом. Выявили многочисленные несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, нормам пожарной безопасности и действующим санитарным нормам. Однако комиссия решила, что оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции нет.

Сейчас жильцы дома хотят подать исковое заявление, чтобы решить наболевший вопрос в судебном порядке, сообщают в группе «Новозыбков FOX» в соцсетях.

- А нам там жилье предлагали пять лет назад, - пишет в комментариях одна из участниц группы. - Как он вообще еще стоит? Не дай Бог кому-нибудь на голову рухнет. Потом быстро пошевелятся.

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