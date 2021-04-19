Выпавшему из окна брянскому школьнику предстоит еще одна операция. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Подростку, выпавшему из окна четвертого этажа четвертой школы, предстоит перенести еще одну операцию. Он по-прежнему находится в тяжелом состоянии. У девятиклассника серьезная травма позвоночника и переломы ног, сообщает ГТРК «Брянск».

После падения мальчика без сознания доставили в первую городскую больницу. В тот же день его прооперировали.

- Сейчас он находится в реанимационном отделении, состояние остается тяжелым, - рассказали врачи городской больнице №1 - Ему еще предстоят некоторые медицинские манипуляции, в том числе оперативное вмешательство еще одно.

Напомним, в Брянске 15-летний подросток выпал из окна четвертого этажа здании школы №4 на улице Горького. ЧП произошло около полудня в пятницу, 16 апреля.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело. Расследование продолжается.

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