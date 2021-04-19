Задержанный за интимную связь с 12-летней школьницей брянский депутат обжалует решение об аресте. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Депутат Дятьковского райсовета Брянской области, арестованный на прошлой неделе за интимную близость с девочкой, которой не исполнилось 14 лет, обжалует решение суда. Арестованный не считает себя виновным, сообщают издание «Брянские новости».

Напомним, что с февраля по март 2021 года, находясь у себя дома, он вступал в интимные отношения с 12-летней девочкой, которую к нему за деньги приводила 19-летняя местная жительница.

Обвиняемого в интимных отношениях с 12-летней девочкой, и 19-летнюю местную сводницу, подозреваемую в вовлечении несовершеннолетней потерпевшей в занятие проституцией, заключили под стражу.

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