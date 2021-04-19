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Общество19 апреля 2021 13:36

Брянский Ботанический сад показали на Первом канале

О его красоте зрителям рассказали в эфире программы «Доброе утро»
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянский Ботанический сад показали на Первом канале. Фото: "Ботанический сад", vk.com.

Брянский Ботанический сад показали на Первом канале. Фото: "Ботанический сад", vk.com.

Про красоту брянского Ботанического сада рассказали на Первом канале в программе «Доброе утро» 19 апреля.

В брянском Ботаническом саду имени профессора Бориса Гроздова расцвели подснежники. Их увидела вся страна.

В сегодняшнем эфире на Первом канале не только брянцы, но и все россияне смогли не только увидеть нежные цветы, но и узнать легенду о подснежниках. Именно 19 апреля и отмечают Международный День подснежника, сообщили в БГИТУ.

Ботнический сад снова начал проводить экскурсии. Записаться на них желающие могут в группе ВКонтакте.

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