Прокуратура выявила нарушения при строительстве дороги Брянск-I-Брянск-II. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения при строительстве автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск-I-Брянск-II.

Во время проверки установили, что строительные работы и возведение самого моста идет с нарушением законодательства. Отсутствуют соответствующие решения на пользование водным объектом. Заявления о предоставлении в пользование водного объекта – реки Снежеть для таких работ в черте Брянска от заказчика работ МКУ «УЖКХ г. Брянска» в уполномоченный орган не поступали.

Также выявили, что недропользователь ООО «РельефСтрой» не соблюдает условия пользования недрами и специального режима осуществления хозяйственной деятельности в зоне водного объекта. Не обеспечены безопасные условия для работников, населения, окружающей среды. Разработка плана развития горных работ не осуществлялась. Решение на пользование водным объектом у недропользователя также отсутствует.

Кроме того, не обеспечили безопасные условия для работников, населения, окружающей среды. Также не разработали план развития горных работ. Решения на пользование водным объектом у недропользователя также нет.

- На виновное должностное и юридическое лицо МКУ «УЖКХ г. Брянска» завели административное дело и внесли представление, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Административные дела также завели и на должностное лицо ООО «РельефСтрой. Недропользователю тоже внесли представление. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле.

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