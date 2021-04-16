В Брянске в яме с грязью погиб 49-летний мужчина

Фото: Олеся Шемет.

В Брянске в яме с грязью утонул 49-летний мужчина. Трагедия произошла в Советском районе на улице Карачижской около дома №77 еще 7 апреля. Но известно об этом стало лишь после того, как дочь погибшего Олеся рассказала о своей беде в социальных сетях.

– В нашей семье случилось горе, – написала девушка. – 7 апреля ушел из жизни мой отец, Шемет Евгений Робертович 1972 года рождения, ему было всего лишь 49 лет…

Что именно произошло в тот злополучный вечер, теперь уже сложно сказать точно. Известно, что мужчина около половины одиннадцатого вечера возвращался домой на улицу Фрунзе со стороны переулка Тимоновский. До дома ему оставалось всего лишь около 15 – 20 минут. Но родные его так и не дождались.

На следующий день тело Евгения обнаружили случайные прохожие в глубокой грязевой яме у забора частного земельного участка. Рядом с бетонным фундаментом ограждения обнаружили его личные вещи. Погибшего пришлось доставать спасателям. Судмедэксперты установили, что мужчина скончался от асфиксии. В качестве первоначальной причины смерти назвали утопление или погружение в воду. Другими словами, он захлебнулся грязью и водой.

Улица Карачижская проходит через частный сектор. При этом она достаточно широкая и нормально освещена. Только тротуары имеются не везде, поэтому людям приходится ходить по обочинам. 7 апреля в Брянске была плохая погода, шел дождь со снегом. Возможно, Евгений просто не увидел в тот вечер опасную яму, оступился и упал в нее.

– На данный момент это место никто ничем не оградил, хотя уже прошло девять дней с момента смерти папы, – написала Олеся Шемет. – Никто ничего не предпринял. И, по словам очевидцев, это не первый случай, когда люди туда падали. Просто исход тогда был не таким трагичным. Страшно представить, если бы туда попал маленький ребенок, то его попросту бы не нашли.

В настоящее время брянские следователи выясняют причину гибели Евгения Шемета. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий для установления всех данных о случившемся.

– По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности, – прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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