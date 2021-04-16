Энергетики Брянской области продемонстрировали готовность к устранению возможных последствий паводка и лесных пожаров

Фото: Компания «Россети».

Специалисты филиала «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» (вошедшее в 2020 году в контур «Россети») приняли участие во Всероссийских командно-штабных учениях по ликвидации природных пожаров и обеспечению противопаводковых мероприятий. Их целью была отработка действия органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью повышения уровня защищенности населения от сезонных опасностей и угроз природного и техногенного характера.

Учения проходили в течение 3 дней. В ходе 3 этапа учения в пойме реки Снежеть в районе поселка Большое Полпино прошел смотр готовности сил и средств Брянской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Филиал Брянскэнерго в лице персонала Дятьковской бригады службы линий электропередачи и двух бригад ООО «БрянскЭлектро»: по эксплуатации воздушных линий и наружного освещения района электрических сетей «Брянские электрические сети» продемонстрировали приспособления и средства, которые будут применяться в случае возникновения опасности подтопления и лесных пожаров. Обе организации представили современную технику, которая позволит в кратчайшие сроки ликвидировать последствия технологических нарушений. Энергетики обеих компаний на высоком уровне продемонстрировали практические навыки личного состава при отработке вводной по обесточиванию линий электропередачи, находящихся в зоне условного пожара.

Руководство ГУ МЧС России по Брянской области отметило высокую профессиональную подготовку личного состава, а также оснащение бригад новой современной техникой, спецоборудованием и экипировкой.