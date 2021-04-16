Из Брянска в мае в Москву и Санкт-Петербург поедут дополнительные поезда

Между Москвой и Новозыбковом также будут курсировать дополнительные пассажирские поезда. Фото: Иван ВИСЛОВ

На майских праздниках из Брянской области пустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург. Это связано с прогнозируемым ростом пассажиропотока, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

– Накануне и в период майских праздников между Брянском, Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и Новозыбковом будут курсировать дополнительные пассажирские поезда, – рассказали в ведомстве.

Так, 6 и 10 мая в 14.35 из Брянска в Санкт-Петербург отправится дополнительный поезд №240. Из северной столицы в Брянск поезд №239 поедет 7 и 11 мая, время отправления 12.11.

30 апреля и 7 мая из Москвы в Брянск направят дополнительный поезд №221. Из столицы он будет стартовать в 23.58. 3 и 10 мая из Брянска в Москву в 23.54 отправится поезд №222.

В праздники добавят поезда №131/132 по направлению Москва – Новозыбков с остановкой в Брянске. В частности, 30 апреля, 1 и 7 мая дополнительные поезда будут отправляться из Москвы в 9.41. Обратно составы поедут 1, 3 и 8 мая из Новозыбкова в 11.59. Кроме этого, 30 апреля пустят дополнительный поезд №203 Москва – Новозыбков, который из столицы отправится в 23.33.

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