В Брянском районе болезнь подтвердили у 18 человек. Это наибольший показатель суточного прироста.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 83 жителя региона, выздоровел 91 пациент. От ковида скончался еще один человек. В целом с начала пандемии у 37045 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36190 жителей области, умерли 296 пациентов. За сутки выполнили 1590 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 520 тысяч.
В Брянском районе болезнь подтвердили у 18 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. Заболели еще 16 жителей Брянска и 10 жителей Карачевского района. За минувшие сутки в Новозыбкове и в Навлинском районе заразились по семь человек. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 апреля 2021 года:
— Брянск – 13737 (+16)
— Брянский район – 4387 (+18)
— Дятьковский район – 1508 (+6)
— Карачевский район – 1300 (+10)
— Клинцы – 1091 (+1)
— Стародубский район – 1054
— Трубчевский район – 990 (+1)
— Новозыбков – 903 (+7)
— Комаричский район – 861 (+1)
— Брасовский район – 823
— Навлинский район – 815 (+7)
— Жуковский район – 804 (+5)
— Выгоничский район – 798 (+1)
— Унечский район – 682
— Климовский район – 648
— Фокино – 622
— Мглинский район – 606
— Почепский район – 590 (+3)
— Погарский район – 561
— Сельцо – 505 (+2)
— Дубровский район – 489
— Клинцовский район – 465 (+1)
— Клетнянский район – 466 (+2)
— Суземский район – 423
— Злынковский район – 398 (+1)
— Гордеевский район – 356
— Суражский район – 341
— Красногорский район – 278
— Севский район – 263
— Жирятинский район – 133
— Рогнединский район – 84 (+1)
— Иногородние – 64.
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