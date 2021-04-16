В Брянском районе болезнь подтвердили у 18 человек. Это наибольший показатель суточного прироста. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 83 жителя региона, выздоровел 91 пациент. От ковида скончался еще один человек. В целом с начала пандемии у 37045 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36190 жителей области, умерли 296 пациентов. За сутки выполнили 1590 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 520 тысяч.

В Брянском районе болезнь подтвердили у 18 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. Заболели еще 16 жителей Брянска и 10 жителей Карачевского района. За минувшие сутки в Новозыбкове и в Навлинском районе заразились по семь человек. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 апреля 2021 года:

— Брянск – 13737 (+16)

— Брянский район – 4387 (+18)

— Дятьковский район – 1508 (+6)

— Карачевский район – 1300 (+10)

— Клинцы – 1091 (+1)

— Стародубский район – 1054

— Трубчевский район – 990 (+1)

— Новозыбков – 903 (+7)

— Комаричский район – 861 (+1)

— Брасовский район – 823

— Навлинский район – 815 (+7)

— Жуковский район – 804 (+5)

— Выгоничский район – 798 (+1)

— Унечский район – 682

— Климовский район – 648

— Фокино – 622

— Мглинский район – 606

— Почепский район – 590 (+3)

— Погарский район – 561

— Сельцо – 505 (+2)

— Дубровский район – 489

— Клинцовский район – 465 (+1)

— Клетнянский район – 466 (+2)

— Суземский район – 423

— Злынковский район – 398 (+1)

— Гордеевский район – 356

— Суражский район – 341

— Красногорский район – 278

— Севский район – 263

— Жирятинский район – 133

— Рогнединский район – 84 (+1)

— Иногородние – 64.

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