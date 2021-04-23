На Олимпиаде-2021 могут выступить три брянских спортсмена

Трех брянских спортсменов включили в кандидаты в олимпийскую сборную России на Олимпиаду-2021. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Трех брянских спортсменов включили в кандидаты в олимпийскую сборную России на предстоящую Олимпиаду 2021 года. Решение об этом приняло Министерство спорта. Такую информацию 23 апреля обнародовала сетевая группа областного правительства.

Выступить на Олимпиаде-2021 потенциально могут Илья Бородин, Илья Иванюк и Татьяна Капитанова. Первый не так давно стал чемпионом России и установил новый рекорд страны в комплексном плавании на дистанции 400 метров. Второй – в 2019-м завоевал бронзу в прыжках в высоту на чемпионате мира. Третья – неоднократный призер различных всероссийских и международных соревнований по веломотокроссу.

О решении Министерства спорта РФ проинформировали областное управление физкультуры и спорта: направили письмо за подписью Олега Матыцина.

Олимпийские игры 2021 года пройдут в Токио. Их старт запланирован на 23 июля.

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