В Брянской области средний размер взятки составил 195 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области в 2020 году средний размер взятки составил 195 тысяч рублей. При этом за год он вырос почти на половину. Об этом сообщил начальник регионального УМВД Владислав Толкунов на заседании областной думы в своем отчете о работе полиции за минувший год.

Количество преступлений коррупционной направленности в регионе возросло почти на треть. Их в прошлом году зарегистрировали 257, случаев взяточничества - 220.

В каждом десятом уголовном деле расследовали взяточничество в крупном или особо крупном размере. Число коррупционных преступлений выросло в таких отраслях, как бюджетное финансирование, ЖКХ, налоги, оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы.

По итогам работы по противодействию взяточничеству Брянская область стоит на третьем месте в ЦФО.

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