В Брянске в список для голосования по благоустройству включили парк в Белых Берегах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в список для голосования по благоустройству общественных территорий включили парк у озера, расположенный в Фокинском районе в поселке Белые Берега, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Согласно дизайн-проекта, здесь обустроят большую игровую детскую зону, лодочную станцию, плескательный бассейн, установят аттракционы. Напомним, в список для голосования вошли 12 общественных территорий, по три в каждом районе города.

Проголосовать за благоустройство белобережского парка или другого объекта можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе https://32.gorodsreda.ru/. Благоустройство проводят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».

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