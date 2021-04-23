В Брянске программисту предлагают зарплату в 150 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске программист «1С» может получать зарплату в 150 тысяч рублей. Менеджеру по продажам и электронным торгам предлагают от 65 до 75 тысяч рублей. Такую информацию опубликовал сервис «SuperJob».

Зарплату в 60 тысяч рублей обещают руководителю IT-отдела, региональному менеджеру в сфере мебельного производства и врачу травматологу-ортопеду.

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