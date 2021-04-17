Брянское «Динамо» обыграло команду «Краснодар-2». Фото: официальная группа ФК "Динамо Брянск", vk.com.

В Брянске на стадионе «Динамо» в субботу, 17 апреля, состоялся матч «Динамо-Брянск» - «Краснодар-2». Победу одержали хозяева поля. Счет игры - 2:1.

Следующий матч брянские футболисты сыграют на выезде. Они сразятся с командой «Балтика». Игра 24 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.

Напомним, перед брянской футбольной командой «Динамо» поставили задачу остаться в Футбольной Национальной Лиге. Тренер Евгений Перевертайло, который будет возглавлять тренерский штаб до конца сезона, должен предпринять все усилия, чтобы команда уверенно, на позитиве и с максимальной самоотдачей провела оставшиеся девять матчей сезона, набрала необходимое количество очков. Такую задачу перед футболистами поставил президент футбольного клуба, заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко.

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