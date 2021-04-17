Брянские власти попросили не распространять слухи о падении школьника из окна. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Директор департамента образования Брянской области Елена Егорова попросила не распространять неофициальную информацию, не делать скоропалительных выводов и не навешивать ярлыки виновных по случаю падения из окна школы № 4 Брянска девятиклассника.

- Подумайте о родителях и близких мальчика, - сказала она. - Я сама мать девятиклассника, и представляю, в каком они сейчас состоянии.

Причину падения парня выясняют. Это исключительный случай, в котором разберутся обязательно.

Самого мальчика госпитализировали в городскую больницу №1. При падении он повредил позвоночник, сообщают «Брянские новости». Следователи завели уголовное дело.

Напомним, в Брянске 15-летний подросток выпал из окна четвертого этажа здании школы №4 на улице Горького. ЧП произошло около полудня в пятницу, 16 апреля.

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