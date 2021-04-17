Задержанного за половую связь с несовершеннолетней брянского депутата заключили под стражу. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Дятьковского депутата районного Совета, обвиняемого в половом сношении с 12-летней девочкой, и 19-летнюю местную сводницу, подозреваемую в вовлечении несовершеннолетней потерпевшей в занятие проституцией, заключили под стражу. Напомним, мужчину задержали и завели на него уголовное дело.

По предварительной версии следствия, с февраля по март 2021 года. Находясь у себя дома, совершил половой акт с 12-летней девочкой, которую к нему за деньги приводила 19-летняя местная жительница.

Из-за материальных трудностей потерпевшая под контролем последней занималась проституцией в Дятькове и Дятьковском районе, сообщают в пресс-службе СУ СК по Брянской области.

Преступление выявили оперативными сотрудниками УУР УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону. Раксследование продолжается.

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