В 2021 году на кладбищах Брянска спилят 200 аварийных деревьев

Фото: "Типичный Брянск".

В этом году на кладбищах Брянска спилят порядка 200 аварийных деревьев. Впервые за долгие годы на это выделили деньги из бюджета, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Муниципальное специализированное предприятие по вопросам похоронного дела приступило к традиционным весенним работам по благоустройству городских кладбищ, - говорят в мэрии. - В этом году в план работ включен спил аварийных деревьев. В первую очередь сотрудники предприятия начали убирать те деревья, по которым были поданы заявления на спил от родственников.

Накануне на кладбище в Бежичах спилили несколько деревьев. Об этом просили родственники. Чтобы не повредить памятники на могилах, их аккуратно снимают, а потом возвращают на место. Ограды на кладбище были повреждены до спила деревьев.

15 апреля на кладбище в Бежичах работы завершили.

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