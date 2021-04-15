В Брянске болезнь подтвердили у 26 человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 84 жителя региона, выздоровели 95 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 36962 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36099 жителей области, умерли 295 пациентов. За сутки выполнили 1717 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 518 тысяч.
В Брянске болезнь подтвердили у 26 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки в Трубчевском районе заболели 18 человек, в Мглинском районе – 9, в Суражском -8. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 апреля 2021 года:
— Брянск – 13721 (+26)
— Брянский район – 4369 (+1)
— Дятьковский район – 1502 (+1)
— Карачевский район – 1290 (+1)
— Клинцы – 1090 (+1)
— Стародубский район – 1054 (+3)
— Трубчевский район – 989 (+18)
— Новозыбков – 896
— Комаричский район – 860
— Брасовский район – 823
— Навлинский район – 808
— Жуковский район – 799
— Выгоничский район – 797
— Унечский район – 682 (+1)
— Климовский район – 648
— Фокино – 622
— Мглинский район – 606 (+9)
— Почепский район – 587 (+4)
— Погарский район – 561 (+3)
— Сельцо – 503
— Дубровский район – 489
— Клинцовский район – 464 (+1)
— Клетнянский район – 464 (+2)
— Суземский район – 423 (+1)
— Злынковский район – 397
— Гордеевский район – 356 (+1)
— Суражский район – 341 (+8)
— Красногорский район – 278 (+2)
— Севский район – 263 (+1)
— Жирятинский район – 133
— Рогнединский район – 83
— Иногородние – 64.
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