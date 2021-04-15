В Брянске болезнь подтвердили у 26 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 84 жителя региона, выздоровели 95 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 36962 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36099 жителей области, умерли 295 пациентов. За сутки выполнили 1717 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 518 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 26 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки в Трубчевском районе заболели 18 человек, в Мглинском районе – 9, в Суражском -8. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 апреля 2021 года:

— Брянск – 13721 (+26)

— Брянский район – 4369 (+1)

— Дятьковский район – 1502 (+1)

— Карачевский район – 1290 (+1)

— Клинцы – 1090 (+1)

— Стародубский район – 1054 (+3)

— Трубчевский район – 989 (+18)

— Новозыбков – 896

— Комаричский район – 860

— Брасовский район – 823

— Навлинский район – 808

— Жуковский район – 799

— Выгоничский район – 797

— Унечский район – 682 (+1)

— Климовский район – 648

— Фокино – 622

— Мглинский район – 606 (+9)

— Почепский район – 587 (+4)

— Погарский район – 561 (+3)

— Сельцо – 503

— Дубровский район – 489

— Клинцовский район – 464 (+1)

— Клетнянский район – 464 (+2)

— Суземский район – 423 (+1)

— Злынковский район – 397

— Гордеевский район – 356 (+1)

— Суражский район – 341 (+8)

— Красногорский район – 278 (+2)

— Севский район – 263 (+1)

— Жирятинский район – 133

— Рогнединский район – 83

— Иногородние – 64.

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