«Чистая вода» в Брянской области: На реализацию программы потратят 1,7 млрд рублей за шесть лет

В 2020-м на «Чистую воду» в регионе израсходовали около 40,5 миллиона рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Больше 1,7 миллиарда рублей потратят на федеральную программу «Чистая вода» в Брянской области за шесть лет. К реализации масштабного проекта в регионе приступили в 2019-м. За два года ввели в строй 13 объектов. В планах – еще полторы сотни.

С подачи президента

Программу «Чистая вода» разработал Минстрой России совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ в рамках национального проекта «Экология» – в соответствии с майским указом президента 2018 года. Ее цель – обеспечить население качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. К 2024 году этот показатель в России должен достичь 91 процента, а в городах – 99.

Больше 1,7 миллиарда рублей потратят на федеральную программу «Чистая вода» в Брянской области за шесть лет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянская область примкнула к масштабному проекту два года назад. Общий объем финансирования превысил 1,78 миллиарда рублей.

В 2020-м на «Чистую воду» в регионе израсходовали около 40,5 миллиона рублей. Из них больше 19,5 миллиона – это федеральные деньги. По программе выполнили запланированные работы на четырех объектах.

Так, провели второй этап работ по строительству централизованного водоснабжения залинейной части города Унечи. Это обеспечило качественной водой около 2500 человек. Стоимость проекта, с учетом лимитов 2019 года, составила 23,4 миллиона рублей.

6,24 миллиона рублей потратили в отчетный период на реконструкцию водозаборного узла в селе Городец Выгоничского района. Еще 7,97 миллиона рублей – сетей водоснабжения в селе Гордеевка. И, наконец, 6,36 миллиона рублей направили на модернизацию водозаборного сооружения по переулку Славы в поселке Красная Гора, где установили новую водонапорную башню высотой 18 метров. Принимали этот объект в середине декабря прошлого года.

После проведенных работ качественную воду в свои дома получили 1114 человек.

Суммарно в рамках четырех проектов построили 6,601 километра сетей водоснабжения, четыре артезианские скважины, две насосные станции первого подъема, два резервуара чистой воды объемом по 313 кубометров каждый, одну насосную станцию второго подъема, две наземные насосные станции, две водонапорные башни.

Программу «Чистая вода» разработал Минстрой России совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ в рамках национального проекта «Экология». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Девять новых объектов за год

Не менее масштабную работу провели в регионе и в 2019 году. Тогда на программу потратили 59,7 миллиона рублей. На эти деньги провели работы на девяти объектах. К примеру, в Старых Бобовичах Новозыбковского городского округа ввели в эксплуатацию

водозабор с насосной станцией. Это обеспечило чистой питьевой водой больше 900 жителей.

Новая скважина в 200 метров заменила 65-метровую, построенную 54 года назад. Проект обошелся в 4,4 миллиона рублей. Деньги поступали из областного и местного бюджетов. Торжественно открыли объект в конце ноября 2019-го. В последующие два месяца аналогичные сооружения построили еще в трех населенных пунктах района – поселке Опытная станция, селах Манюки и Катичи.

Кстати, в 2021-м по проекту «Чистая вода» построят несколько объектов в Унечском районе. В частности, в деревне Робчик проложат водопроводные сети протяженностью десять километров, оборудуют новую башню и скважину. В планах на следующий год: реконструкция семи километров водопроводных сетей в местных Брянкустичах и трех с половиной – в Павловке.

– На 2023 год запланирована модернизация оборудования на станции второго подъема воды в Унече, реконструкция водопроводных сетей по улицам Иванова, Садовой, Щорса, Кирова, Чапаева, переулкам Иванова, Крупской, реконструкция водоснабжения в селе Писаревка, строительство водоснабжения в селе Красновичи, – рассказывают в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. – Еще около шести миллионов рублей направят на водопроводные сети в деревне Песчанка. Их протяженность – четыре километра.

В ТЕМУ

Для реализации программы «Чистая вода» Брянская область в 2019 году приобрела 49 единиц специализированной техники. Это экскаваторы-погрузчики и аварийно-восстановительные машины, необходимые для предприятий ЖКХ. Покупка обошлась региональному бюджету в 159,4 миллиона рублей.

ЦИФРЫ

1862 – столько в Брянской области водозаборов

5 – столько в регионе объектов водоподготовки

38 – столько водонасосных объектов

7464,2 – столько километров составляет протяженность водопроводных сетей

1790 – общее число источников водоснабжения.

По данным последней инвентаризации.