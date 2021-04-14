«Газпром межрегионгаз» и правительство Брянской области обсудили перспективы газификации региона до 2025 года

Фото: «Газпром межрегионгаз».

На встрече, проходившей в режиме видео-конференц-связи, представители ПАО «Газпром», компании Группы «Газпром межрегионгаз» и правительства Брянской области обсудили перспективы развития региона на ближайшие годы в сфере газификации.

Газовики сообщили, что в регионе уже завершено строительство межпоселкового газопровода д. Кожемяки – п. Семки – д.Рудня протяжённостью 3,8 км, созданы условия для газификации жителей населённых пунктов Семки и Рудня Почепского района Брянской области. Летом 2021 года начнётся строительство ещё одного объекта – межпоселкового газопровода с. Кулаги – д. Жемердеевка Суражского района Брянской области протяжённостью 4,6 км. Запланировано начало реализации 6 объектов межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 8,8 км в Выгоничском, Жуковском, Клетнянском, Карачевском и Унечском районах.

В целом Программа развития газоснабжения и газификации на 2021 – 2025 гг. предусматривает строительство 8 объектов общей протяжённостью 17,3 км.

По итогам совещания подготовлен протокол о совместных действиях «Газпром межрегионгаз» и правительства Брянской области. Особое внимание стороны уделили взаимодействию в информационном освещении газификации.